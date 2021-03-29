Песков рассказал о праздничных шутках Путина

Дмитрий Песков сообщил о том, как в Кремле проходит День смеха. Политик прокомментировал шутки Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства признался, что 1 апреля в администрации президента не проходит без юмора. Как сообщил Дмитрий Песков, в День смеха в Кремле раздаются шутки, причем остроты не просто допускаются, а уже вошли в обычай. По словам правой руки Владимир Путина, члены администрации шутят "по-человечески".

С журналистами Дмитрий Песков поделился информацией о нестандартном поведении президента в условиях праздника. Стало известно, что Владимир Путин грамотно использует повод повеселиться и не упускает возможности проявить остроумие. Пресс-секретарь рассказал, что постоянно становится объектом шуток лидера страны.

Напомним, в Кремле объявили о проведении парада Победы. В прошедшем году основная часть этого торжественного мероприятия была перенесена на июнь, а акция "Бессмертный полк" проводилась в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. В 2021 году, по словам Дмитрия Пескова, парад Победы однозначно состоится 9 мая. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что сейчас идет подготовка к масштабному празднованию памятной даты, однако иностранных гостей Кремль пока не приглашал.