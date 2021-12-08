Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве ниже расчетных эпидпорогов

В столице показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей 0-2 лет ниже на 80%, 3-6лет – на 73,2%, а среди детей 7-14 лет – на 23,5%. Это ниже расчетных эпидемических пороговых величин, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

