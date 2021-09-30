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Коронавирус
В Москве утвержден новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19

В Москве утвержден новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19

Пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на ковид, при положительном результате сразу начнут лечение.
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Приказом главы столичного департамента здравоохранения в Москве утвержден новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на COVID-19. Он начнет действовать с 1 октября. Теперь экспресс-тесты на антиген к коронавирусу в обязательном порядке будут сдавать все пациенты с симптомами ОРВИ.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова уточнила, что у тестов на антиген высокая чувствительность:

"В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР".

Заместитель главы города подчеркнула, что высокий уровень эффективности тестов позволил включить их в новый алгоритм на фоне роста заболеваемости ковидом.

"Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19", – уточнила Ракова.

Она также отметила, что экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции позволяет за 10-20 минут с высокой долей вероятности диагностировать заболевание. При положительном результате такие тесты будут брать и у тех, кто проживает с заболевшим. Кроме того, пациентам продолжать делать ПЦР-тесты.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 30 сентября 2021, 10:47 Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

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