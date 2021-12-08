Специалист о борьбе между антипрививочниками и вакцинировавшимися: Ненависть и стресс

Психолог Варвара Гоенка дала комментарий по поводу того, как ситуация в мире влияет на людей.

Около двух лет весь мир борется с коронавирусом. Страшная болезнь уже унесла жизни нескольких миллионов человек. Помимо этого, нешуточная бойня развернулась еще и между антипрививочниками и теми, кто считает, что вакцинация необходима.

"Люди склонны к разделению на "мы" и "они", это в нашей первобытной природе, дает нам чувство принадлежности к клану, братства, и ненависти к другому клану. Когда-то это было адаптивно (потому что без своего клана человек не мог выжить, а вражеские нужно было уничтожать в борьбе за ресурсы), но сейчас это контрпродуктивно и не приносит ничего, кроме лишнего стресса", – говорит Варвара Гоенка.

Специалист объяснил, что нужно делать, чтобы избежать переживаний и оставаться на плаву. Многое зависит от человека.

"В данной ситуации важно самому быть осознанным. Спокойно следуйте своим принципам, но не навязывайте их другим и не ввязывайтесь в споры", – высказался он.

Врач выяснил, как нужно себя вести, если вам все-таки хочется поспорить с человеком на тему вакцинации или он сам пытается вас задеть и навязать свою точку зрения.

"Разберитесь со специалистом – почему вам так важно быть правым? Возможно, у вас недостаточно реализации в жизни, что свою значимость вы доказываете таким образом. Если кто-то провоцирует вас, мягко скажите: "Я не хочу говорить на эту тему с тобой, все равно мы не придем к согласию, а мне важнее наши отношения, так как ты мне дорог", – подытожила Варвара.