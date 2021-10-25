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Общество
Google объяснит депутатам Госдумы причины удаления каналов RT

Google объяснит депутатам Госдумы причины удаления каналов RT

Американский IT-гигант Google предоставит депутатам Госдумы внутренние правила, по которым компания удалила немецкоязычные каналы RT на видеохостинге YouTube. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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Google назвал причиной удаления каналов RT нарушения внутренних правил компании, отметил парламентарий. Пискарев попросил представителей американского IT-гиганта предоставить материалы.

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После долгих переговоров Google согласился показать эти материалы Госдуме, сказал депутат. Речь идет о внутренних правилах, на основании которых каналы были заблокированы, сообщает РИА Новости.

Политика Google формируется из трех направлений: исполнение правил компании, национального законодательства и общественно значимых явлений, отметил Пискарев.

"Непонятно, что это имеется в виду. Тем не менее, такой вот блок источников права они назвали. Посмотрим, потом будем думать, как дальше с ними взаимодействовать", – добавил парламентарий.

Фото: Russian State Duma Photo Service / Global Look Press / www.globallookpress.com

Google удалил с видеохостинга YouTube два немецкоязычных канала RT без возможности восстановления. В Роскомнадзоре заявили, что американской компании грозит штраф от одного до трех миллионов рублей, если ресурсы не разблокируют.

Ранее Василий Пискарев обвинил Google в уклонении от ответов на претензии. IT-гигант продолжает игнорировать предписания Роскомнадзора и готов терпеть многомиллионные штрафы, констатировал депутат.

Парламентарии могут ужесточить наказание для компаний-нарушителей и ответственных за работу в России менеджеров. Это одна из приоритетных задач Государственной Думы восьмого созыва, подчеркнул Пискарев.

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Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 17:45 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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