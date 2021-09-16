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Общество
РКН пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами

РКН пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами

За неудаление запрещенного контента Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.
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Решение об оборотных штрафах будет приниматься в ближайшее время, рассказал он. "По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании – это Facebook, Google и Twitter", – уточнил замглавы ведомства.

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Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев обвинил Google от уклонения ответов на претензии. По его словам, американская корпорация готова терпеть многомиллионные штрафы.

Парламентарий сообщил, что IT-гигант продолжает игнорировать предписания Роскомнадзора. Также законодатель обвинил компанию в неудалении запрещенного контента.

В ответ на подобное поведение парламентарии могут ужесточить наказание для компаний-нарушителей и ответственных за работу в России менеджеров. "Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы восьмого созыва", – заявил Пискарев.

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Фото: Stefan Jaitner / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 15:06 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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