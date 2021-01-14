"Обучающая экспедиция": клуб Лидеров России "Эльбрус" запустил новый проект

В проекте команды губернаторов и победители конкурса "Лидеры России" будут осваивать современные методы решения задач с помощью методологии "Сервис-дизайн". Участники смогут применить приобретенные знания для решения конкретных кейсов регионов.



14 января руководитель направления по работе с победителями проектов АНО "Россия – страна возможностей", директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития России, руководитель клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова приняла участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума "Кадровое агентство для госслужбы". Вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом она объявила о запуске нового проекта.

"Сервис-дизайн" – это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями регионов участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы.

Татьяна Дьякова отметила, что председатель Правительства России Михаил Мишустин в ноябре прошлого года объявил о том, что стартует реформа системы государственного управления. На фоне дефицита кадров это обостряет вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне. Клуб Лидеров России "Эльбрус" посмотрел на этот вопрос с другого ракурса.

В результате родился проект "Обучающая экспедиция". Она добавила, что методология "Сервис-дизайн" в ряде стран показала свою эффективность с точки зрения поиска решений на стыке интересов граждан, бизнеса и государства. Новый проект должен стать для них площадкой взаимообмена и конструктивного диалога.

По словам Татьяны Дьяковой, проект "Обучающая экспедиция" создан для того, чтобы члены клуба "Эльбрус" смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе.

В 2021 году запуск пилотов проекта "Обучающая экспедиция" планируется в четырех регионах страны. По предложенной губернатором теме команда будет решать конкретную задачу в регионе. По завершению пилотных проектов планируется составление "белой книги" кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут перенять другие регионы.