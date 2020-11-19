Школьников и студентов научат вести собственный бизнес

"Мой первый бизнес" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". 19 ноября прошла церемония открытия четвертого сезона.
К участникам обратился первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Конкурс дает возможность пройти обучение у лучших профессионалов отрасли, сформировать команду единомышленников и реализовать совместные проекты, отметил он.
"Конкурс "Мой первый бизнес" первые три года был ориентирован только на школьников, но в этом году возрастная планка для участников поднимается с 18 лет до 23 лет. Кем бы вы потом ни стали, этот опыт точно пригодится в жизни", – сказал Кириенко.
Президент и правительство приняли ряд решений по поддержке молодежного предпринимательства. Нижняя планка для статуса самозанятых снизилась с 18 до 16 лет, есть возможность получить налоговый вычет. "Неплохое подспорье для начала своего первого проекта. Ну, а в случае победы, вы добавите к нему еще и соответствующую грантовую поддержку", – добавил первый замглавы АП.
Четвертый сезон конкурса пройдет в несколько этапов: онлайн, региональный, межрегиональный и федеральный. После регистрации участники пройдут тестирование – оно поможет рябятам определить, в какой сфере предпринимательства они смогут добиться наибольших успехов, рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Затем им нужно будет описать свои проекты. На третьем этапе ребята, успешно справившиеся с тестами и описанием проектов, будут приглашены на онлайн-интервью, по итогам которых и определятся полуфиналисты конкурса", – уточнил Комиссаров.
Региональный этап проекта пройдет весной следующего года в 60 субъектах Федерации. Участники будут защищать свои проекты. На региональном этапе им предстоит доработать их с наставниками, после чего представить экспертам.
На региональном этапе конкурсантов ждет акселерационный бизнес-курс, больше 100 образовательных интенсивов. "Там они смогут доработать свои проекты. И самое ценное – получить обратную связь от экспертов и уже опытных предпринимателей", – добавил Комиссаров.
Лучшие конкурсанты представят свои проекты на трех межрегиональных этапах. Их победители будут участвовать в защите проектов на федеральном уровне.
В этом году ребятам будут помогать и победители конкурса "Лидеры России" – клуб "Эльбрус" – и участники бизнес-платформы Общероссийского народного фронта. Они будут оценивать проекты и давать консультации.
Лучшие участники получат призы для дальнейшего развития в предпринимательстве. Например, обучение на акселерационном бизнес-курсе. Самые интересные проекты рассмотрят компании – партнеры конкурса.
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