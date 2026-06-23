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Вторник 23 июня

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Петербургские водители завоевали золото и серебро на Всероссийском конкурсе профмастерства

Петербургские водители завоевали золото и серебро на Всероссийском конкурсе профмастерства
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Обычный рабочий день на дорогах Северной столицы сменился грандиозным праздником мастерства, который заставил всю страну по-новому взглянуть на привычный городской транспорт.

В Северной столице с невероятным размахом отгремел финал XXII Всероссийского конкурса "Лучший водитель троллейбуса". Событие, приуроченное к 90-летнему юбилею петербургского троллейбусного движения, собрало 42 лучших мастера руля со всей России — от балтийского Калининграда до далекого Владивостока. На кону стоял не только высочайший престиж и признание коллег, но и внушительный призовой фонд в 500 тысяч рублей. Напряжение в воздухе буквально искрило, ведь каждый участник приехал за победой.

Настоящий фурор на глазах у изумленной публики произвели хозяева площадки. Петербуржцы Алексей Скворцов и Артем Пазухин из Троллейбусного парка №1 Горэлектротранса совершили мощный рывок и оформили блестящий "золотой дубль", заняв первое и второе места соответственно. Почетную бронзу в тяжелейшей борьбе вырвал Алексей Шушков из Ижевска. Соревновательную трассу обустроили не в закрытом депо, а на открытом проспекте Гагарина. Улицу перекрыли за считанные часы до старта, поставив всех участников в абсолютно равные и жесткие условия.

«Крайне волнительное мероприятие. Хочу сказать большое спасибо Алексею и Артему за то, что они не посрамили честь города-героя Ленинграда, нашего Санкт-Петербурга и взяли первые два места. Это достойная заслуженная награда. Они, конечно, этого достойны. Зачастую на конкурсе мастерства преимуществом является то, что трасса прохождения находится в депо и участники от принимающего города могут тренироваться долго. Но у нас не было такого преимущества – наша трасса это открытая улица, которую перекрыли прямо перед конкурсом. Они в равных условиях доказали, что они суперпрофессионалы. Спасибо ребятам огромное. Отдельное спасибо хочу сказать своей команде, благодаря которой мы все это выполнили»,

– поделился радостью директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак.

Его слова горячо поддержал замдиректора департамента Минтранса РФ Николай Чередниченко, подчеркнув, что работа водителя троллейбуса — это не просто ремесло, а подлинное искусство и колоссальная ответственность за жизни тысяч пассажиров.

«Это достаточно важное событие этого года для всей отрасли, потому что изначально это хорошая возможность всем показать, что профессия водителя троллейбуса — это искусство. Все вы профессионалы своего дела и за это хотелось бы сказать вам спасибо! Вы выходите каждый день на маршрут и берёте ответственность за безопасность пассажиров и за их комфорт! И за это вам спасибо!»,

– сказал заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Николай Чередниченко.

Сразу после торжественного награждения праздник профессионального мастерства превратился в мощную и трогательную патриотическую акцию. Колонна троллейбусов, украшенная государственными флагами России и легендарными Знаменами Победы, совершила круг почета вокруг Парка Победы, отдавая дань уважения подвигу предков. В одном строю с чемпионами ехали настоящие герои дорог из новых регионов и приграничья: Игорь Шпаченко из Мариуполя, Сергей Гуреев из Донецка, Михаил Крупа из Горловки. Особые аплодисменты и овации сорвал Игорь Бебякин из Курска и участник СВО Игорь Шумов, представлявший Севастополь.

Конкурс проводится Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) по заказу ФБУ «Росавтотранс», Правительством Санкт-Петербурга, СПб ГУП «Горэлектротранс» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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23 июня 2026, 13:17

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