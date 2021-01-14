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Общество
Как члены СПЧ помогали гражданам в 2020 году

Как члены СПЧ помогали гражданам в 2020 году

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) подвели итоги ушедшего года и поделились планами на 2021-й. Пандемия еще раз продемонстрировала необходимость совета, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
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СПЧ в 2020 году отстаивал трудовые права граждан, отметил Фадеев. На организованную советом горячую линию поступило множество жалоб о попытках незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблем с дистанционной работой и обучением, рассказал глава СПЧ.

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"Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд и приветствовали подписанный президентом в декабре закон о регулировании работы на "удаленке", в который вошли и наши предложения", – сказал Фадеев.

Также совет помогал малому бизнесу и гражданам, попавшим в непростую ситуацию за рубежом. Члены СПЧ поднимали вопросы борьбы с коронавирусом в поликлиниках и решали более мелкие вопросы – например, отмену оплаты парковки для медиков в ковидных госпиталях. Также в центре внимания совета были вопросы некоммерческих организаций, национальных парков, лекарственного обеспечения.

"Нам удалось внести несколько поправок в резонансные законопроекты по иноагентам и митингам. Хотя некоторые коллеги, члены Совета, полагают, что принятие законодательных инициатив следует отложить, оценивая ситуацию рационально, считаю, что предложенные нами и следом принятые поправки – это важный позитивный результат", – отметил Фадеев.

Валерий Фадеев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В свою очередь член СПЧ, адвокат Шота Горгадзе рассказал, что на встрече с президентом удалось обсудить изменение правил продления инвалидности детям с ретинобластомой. "Все дети с ретинобластомой получают автоматически инвалидность до 18 лет без необходимости подтверждения и прохождения комиссий, а также помощь государства (бесплатная замена глазного протеза и т.д.)", – цитирует юриста РАПСИ.

Серьезную работу совет вел и по мониторингу электоральных прав граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции и Единого дня голосования 13 сентября. Помимо организации и подсчета голосов, члены совета вели мониторинг соблюдения прав СМИ, учета особенностей голосования для маломобильных граждан, соблюдения мер санитарной безопасности. В 2021 году необходимо с самого начала избирательной кампании вести мониторинг соблюдения прав граждан, отметил член СПЧ Александр Точенов.

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Защите особо охраняемых природных территорий также уделялось много внимания. При поддержке членов СПЧ удалось отстоять национальный парк "Югыд ва", где хотели начать добычу золота.

Кроме того, после обращений жителей Волгоградской области СПЧ направил в в уполномоченные органы обращения о недопустимости строительства дороги через природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", рассказал глава комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыпленков. Также он напомнил, что удалось отстоять знаменитый гору Куштау в Башкирии.

Плодотворно провели год и другие члены Совета по правам человека. Так, член СПЧ, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассмотрела 62 обращения через "горячую линию" совета, а журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова стала волонтером: помогала старикам и кормила бездомных на вокзале.

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Автор: 14 января 2021, 16:59 Источник: РАПСИ ✓ Надежный источник

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