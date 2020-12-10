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Политика
Путин провел встречу с СПЧ: о чем президент общался с правозащитниками

Путин провел встречу с СПЧ: о чем президент общался с правозащитниками

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин в четверг, 10 декабря, провел заседание Совета по правам человека. Обсуждался широкий круг вопросов: пандемия коронавируса, российская система правосудия, соблюдение прав заключенных, градостроительная политика, экология, цифровизация и другие актуальные темы.
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Суд по правам человека

В ходе заседания СПЧ Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека – аналога европейского суда. Такую инициативу озвучил глава регионального фонда противодействия организованной преступности "Антимафия" Евгений Мысловский.

"Ваша идея о создании российского суда по правам человека – это просто надо проработать", – отметил глава государства.

По словам президента, инициатива требует финансирования и определенных изменений в системе. Тем не менее идея сама по себе правильная, подчеркнул глава государства.

При этом Путин обратил внимание на доклад Комиссии по эффективности правосудия Совета Европы. В нем отечественная система правосудия признается одной из наиболее эффективных в Европе.

Сокращение числа заключенных

В свою очередь журналист и правозащитник Ева Меркачева затронула тему пенитенциарной системы. Она отметила, что за последние годы количество заключенных в российских тюрьмах сократилось более чем в два раза – с 1,2 миллиона до 500 тысяч. Это большое достижение, отметила правозащитница.

Президент добавил, что в два раза сократилось количество заключенных, а арестованных – в четыре раза. "Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения – содержание под стражей, в четыре раза!" – сказал глава государства.

Гуманизация этой сферы во многом связана с правозащитной деятельностью, подчеркнул президент. Он отметил, что органы следствия, дознания, судебная система и государство в целом реагируют на запросы правозащитников. "Так что за это вам спасибо",– обратился Путин к Меркачевой.

Общественные наблюдательные комиссии

Также Меркачева предложила сделать прозрачной процедуру набора в Общественные наблюдательные комиссии (ОНК). По ее мнению, сейчас правозащитники зачастую туда не попадают, а их место занимают функционеры, которые формально подходят к вопросу проверок в тюрьмах.

Сейчас ОНК полностью сформированы только в четырех субъектах. Все, кто подал заявки, были выбраны без нарушений. В остальных регионах ОНК в максимальном количестве не назначены.

Путин пообещал изучить систему формирования ОНК и согласился, что на таких позициях должны быть "люди с горячим сердцем, которые помогают". "Священники, правозащитники, медики. Я согласен. Давайте я посмотрю просто, как это формируется на практике", – сказал глава государства.

Кибербезопасность

Обсудили в ходе заседания СПЧ и вопросы кибербезопасности. Член совета Кирилл Кабанов предложил поручить правительству вместе с СПЧ разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве и соответствующую дорожную карту.

Президент согласился, что решения и концептуальные документы в цифровой сфере нельзя принимать без необходимой нормативной базы. Главное – обеспечить интересы и права граждан в этой сфере, подчеркнул Путин.

По словам главы государства, правительство занимается этими темами. Президент пообещал, что к обсуждению вопроса защиты персональных данных привлекут правозащитников.

Ужесточение требований к иноагентам

Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев предложил доработать законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям и физлицам, признанных иностранными агентами. Он не исключил, что в категорию иноагентов могут попасть госслужащие, которые проводят мероприятия, где есть хотя бы один представитель НКО-агента или физлицо-иноагент.

Президент отметил, что законопроект об ужесточении требований не должен ограничивать деятельность людей. "Если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность", – уточнил глава государства.

Гуманизация уголовного законодательства

Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина обратила внимание на законопроект об уголовном проступке. Инициатива разработана Верховным судом.

Понятие "уголовный проступок" предлагается распространить на 112 составов преступлений. В прошлом году по ним осудили 68 тысяч человек, из них 35 тысяч совершили преступление впервые.

Если документ будет принят, впервые совершивший такие деяния гражданин будет признаваться совершившим уголовный проступок. Вместо уголовной ответственности будет применяться штраф, ограничение заработной платы или общественные работы.

Член СПЧ уточнила, что идею поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Важно и то, что в Уголовно-процессуальный кодекс РФ предлагается ввести саму процедуру признания уголовно-наказуемого деяния уголовным проступком", – сказала правозащитник.

Президент пообещал поддержать законопроект. "Не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится потом с человеком по жизни", – подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, документ еще нуждается в доработке. "Будем двигаться по этому направлению", – заверил президент.

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Автор: 10 декабря 2020, 16:52

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