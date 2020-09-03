Как распознать сердечный приступ

Среди самых распространенных и опасных болезней XXI века первые места прочно занимают сердечно-сосудистые заболевания. От них не застрахован никто, а группа риска невероятно обширная. Как предотвратить трагические последствия сердечного приступа, "Дни.ру" рассказал кардиолог, медицинский директор компании Angioline Олег Волков.



Сердечный приступ представляет собой критическое состояние, когда сердечная мышца не снабжается в достаточном объеме насыщенной кислородом кровью как правило, вследствие закупорки просвета сосуда тромбом, формирующимся внутри коронарной артерии в месте образования атеросклеротической бляшки.

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Сердечный приступ особенно опасен тем, что смерть наступает в первые часы от начала приступа. Очень часто больной просто не в состоянии вызвать скорую помощь, либо дождаться еёе, ведь счёет идёет на минуты.

Можно ли как-то распознать приближение сердечного приступа, и что следует делать, если вы заметили у себя симптомы?

По наблюдениям врачей, в некоторых случаях, приближение сердечного приступа можно предсказать, следует лишь прислушиваться к своему организму. Болезни сердца гораздо легче предупредить, чем долгие годы восстанавливаться после их последствий и осложнений. Особую настороженность необходимо проявить, если у вас есть один или несколько так называемых факторов риска ишемической болезни сердца. К ним относятся (в порядке убывания значимости): повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови, курение, избыточный вес тела, диабет, малоподвижный образ жизни, стресс и реакция на стрессовую ситуацию, потребление некоторых веществ (кокаин, оральные противозачаточные средства, если они принимаются курящими женщинами), наследственная предрасположенность к ИБС, пожилой возраст, мужской пол, менопауза.

Сердечный приступ не всегда имеет ярко-выраженные симптомы, многие люди (чаще это относится к женщинам) переносят его на ногах, игнорируя, на их взгляд, "незначительные боли". Наиболее характерный симптом – это появление чувства тяжести, заложенности или давящей боли в области груди или за грудиной, отдающей в левое плечо, лопатку, левую половину шеи или челюсти.

Любая необъяснимая боль в груди требует немедленного внимания, если имеются следующие связанные симптомы: продолжительность более 15 минут, одышка (нехватка воздуха), потливость, бледность, тошнота, рвота, выраженная общая слабость, ощущение сердцебиения.

Первое и самое важное, что надо сделать при сердечном приступе, вызвать скорую помощь. Ни в коем случае не ждать пока "само пройдёет", "сейчас расходится" и т.д. Нужно назвать чёетко время приступа и перечислить лекарства, если вы их принимали. С сердечным приступом категорически запрещается любая физическая активность, нельзя вставать, ходить, тем более принимать пищу. Помните, на счету каждая минута, любые задержки могут привести к осложнениями или даже летальному исходу.