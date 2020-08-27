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Психолог назвал способ уберечь ребенка от травли в интернете

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Психолог Максим Коваленко рассказал, как родители могут защитить своих детей от травли в интернете. В первую очередь, следует быть внимательнее к проблемам ребенка.

Коваленко отметил, что не стоит отправлять ребенка развлекаться с компьютером или смартфоном, чтобы тот не отвлекал. Вместо этого нужно интересоваться делами и переживаниями детей и стараться стать для них друзьями, которым можно доверять тайны. В таком случае, если ребенок столкнется с травмой, то не замкнется в себе, а расскажет маме и папе, которые помогут ему пережить травму и научат правильному поведению в Сети, сообщает телеканал "Царьград".

Автор: 27 августа 2020, 18:20 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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