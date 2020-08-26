Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Среда
26 августа
Лента новостей
20:27
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
19:39
В Мурманске экс-чиновница отсудила у семьи сбитого ей ребенка деньги за поцарапанное авто
19:34
Татьяна Навка высказалась о третьей беременности
19:18
Назван лидирующий по рождаемости регион России
18:43
Экс-ухажер Бузовой шантажировал подругу интимными снимками
18:42
Путин назвал главное условие открытия границ России
18:19
"Бесценный урок": звезде "Уральских пельменей" предложили миллион за секс
18:10
Отказавшая в интиме Яковлева лишилась хороших ролей
18:01
Россиян заставят вернуть выплаченные по ошибке пенсии
17:59
Теряющий слух Корчевников показал фото любимой женщины
17:25
Располнел и оброс: внук Бориса Ельцина перестал следить за собой
17:25
Наряженный во фрак с орденами Охлобыстин раздаст россиянам 16 килограммов золота
17:20
На Москву обрушился мощный ливень: затоплены улицы и музей
17:04
Тодоренко бросила мужа и сбежала на другой конец страны
17:02
Будет три волны: академик РАН сделал мрачный прогноз по эпидемии COVID-19 в России
16:57
Платье будет в стразах: известный дизайнер сообщил о подготовке к шестой свадьбе Пугачевой
16:44
"Непонятная ревность": Наталья Андрейченко откровенно о непростых отношениях с детьми
16:43
Цискаридзе назвал свой самый большой недостаток
16:39
Какие российские сериалы снимаются прямо сейчас
16:17
Пугачева довела режиссера "Рождественских встреч" до психушки: Из-за нервов отнялась нога
16:12
Певица МакSим объявилась после странного исчезновения
16:08
"Все натурально!": Харатьяна застукали на людях без трусов
15:57
Лауреат Нобелевской премии назвала способ преодоления кризиса в Белоруссии
15:45
Марьяна Спивак вернет Кирилла Плетнева на истинный путь в сериале "Чужой"
15:44
Причины развития токсичных отношений
15:41
"Давно хотели": актриса Светлана Иванова сообщила о новом члене семьи
15:34
"Слезы рекой": Климова воссоединилась с бывшим мужем
15:20
Что обижает мужчин
15:20
Рассказы о страстном сексе Потапа и Насти Каменских окрестили небывальщиной
15:10
Марк Богатырев из "Кухни" подтвердил свадьбу с Татьяной Арнтгольц
14:55
Вмешательство в ход выборов будет караться жестче
14:55
В Люберцах ребенок получил травмы в результате падения железных ворот
14:41
Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
14:38
Единственная дочь не пришла к умирающему от рака известному юмористу
14:33
В Новосибирске задержали нападавшего на женщин извращенца
14:31
Сдавший тест на коронавирус Басков спешно покинул Россию для лечения
14:25
Самойлова оказалась на грани жизни и смерти
14:18
Бунт в Белоруссии: кому это выгодно
14:13
В Вологде загорелся ликеро-водочный завод
14:05
Жительницу Канады растерзал медведь
13:54
Марк Богатырев ушел из "Кухни" на пике популярности из-за несчастной любви
13:51
Месси разрывает контракт с "Барселоной"
13:49
Митя Фомин потратил миллионы на элитную квартиру в Крыму ради хранения вещей
13:23
Житель Челябинска впал в кому после отравления грибами
13:23
Тихановская прокомментировала слухи о закрытии границы Белоруссии и России
13:09
Где и за какие деньги учатся дети российских звезд
13:08
Корчевников вскрыл темное прошлое известного артиста
13:06
Плохая наследственность: сын Ефремова завязал с выпивкой
13:04
Что случилось с прахом кремированной Легкоступовой
12:55
В Калмыкии произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Что может грозить Лукашенко за передачу оружия 15-летнему сыну
"Могучий потенциал": эксперт об огромном преимуществе Тихановской
Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального
Цымбалюк-Романовская сообщила о состоянии изгнанной Джигарханяном онкобольной матери
Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта
Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
Общество

Назван лидирующий по рождаемости регион России

прочитано 292 раза

Московская область стала лидером среди регионов России по приросту рождаемости по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что за первые шесть месяцев текущего года в Подмосковье родились около 39,3 тысячи детей, что на 5,5 тысячи больше, чем за аналогичный период годом ранее. И это является самым высоким показателем в стране. По словам Воробьева, в Московской области за последние годы был создан ряд перинатальных центров, где матери могут получить современные медицинские услуги, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Автор: 26 августа 2020, 19:18 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лауреат Нобелевской премии назвала способ преодоления кризиса в Белоруссии
Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
Бунт в Белоруссии: кому это выгодно
Тихановская прокомментировала слухи о закрытии границы Белоруссии и России

Шоу-бизнес

Платье будет в стразах: известный дизайнер сообщил о подготовке к шестой свадьбе Пугачевой
"Непонятная ревность": Наталья Андрейченко откровенно о непростых отношениях с детьми
Цискаридзе назвал свой самый большой недостаток
Пугачева довела режиссера "Рождественских встреч" до психушки: Из-за нервов отнялась нога

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Отказавшая в интиме Яковлева лишилась хороших ролей

Артистка сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

Теряющий слух Корчевников показал фото любимой женщины

Звезда поделилась личным
Шоу-бизнес

Располнел и оброс: внук Бориса Ельцина перестал следить за собой

Мужчина сильно изменился
Шоу-бизнес

"Все натурально!": Харатьяна застукали на людях без трусов

Артист снял видео о работе в "Гардемаринах-5"

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
Как стать богаче: астрологические советы
Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+