ЦИК аннулировал результаты голосования на избирательном участке в Раменках

Центризбирком аннулировал результаты голосования по поправкам
в Конституцию на избирательном участке 2783 в Раменках. Об этом сообщила глава
ЦИК Элла Памфилова.
"Полностью отменены итоги на одном участке, поскольку они не позволяют определить результаты. В районе Раменки был зафиксирован вброс бюллетеней председателем комиссии. В связи с невозможностью определить волеизъявление участников голосования признаем недействительными итоги голосования на участке 2783", – объявила она на итоговой пресс-конференции ЦИК.
На 23 участках в 6 регионах и в связи с нарушениями, не позволяющими достоверно определить итоги референдума, голосование было признано недействительным.
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