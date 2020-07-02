В России создали мобильный прибор ИВЛ

Российские биофизики изобрели аппарат для помощи людям с дыхательной недостаточностью, которая спровоцирована коронавирусом. Компактный генератор обогащает обычный воздух кислородом и подает его через маску пациенту. Он может стать альтернативой ИВЛ-терапии.



Коронавирус часто приводит к дыхательной недостаточности, вследствие чего пациентам требуется постоянная подача кислорода. На данный момент, как пишет газета "Известия", такое лечение доступно только в стационаре: либо при помощи прикроватных аппаратов дыхания, либо благодаря ИВЛ.

Главным преимуществом изобретения является компактность, считает врач-терапевт Антон Рубцов. По его словам, на рынке сейчас представлены зарубежные концентраторы кислорода, но они размером с радиатор и требуют профессионального обслуживания. Российский прибор весит не больше мобильного телефона и работает от аккумуляторов, что дает возможность его транспортировки, пишет URA.ru.