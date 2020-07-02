Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на текущей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде на текущей неделе в российской столице. По данным специалиста, столбики термометров поднимутся до 30 градусов по Цельсию.
При этом середина рабочей недели ожидается еще более жаркой, передает НСН. Эксперты предупредили, что в подобную погоду ни в коем случае нельзя оставлять питомцев в машине на длительное время, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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