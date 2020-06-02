Раскрыт секрет быстрого завязывания шнурков

Пользовательница "Тик-Ток" Ханна Уорлинг поделилась полезным лайфхаком. Она показала, как завязать шнурки за три секунды.

Сначала девушка демонстрирует на кадрах видео самый распространенный метод завязывания шнурков. Затем она показывает новый, более быстрый и техничный.

Ханна Уорлинг делает петли на каждом шнурке, затем, сжимая каждую пальцем противоположной руки, просовывает петли друг через друга. Завершается процесс затягиванием. На это у нее уходит три секунды.

Девушка отметила, что для получения наилучшего результата необходимо практиковаться. Ролик с полезным лайфхаком стал популярным в Сети.

Напомним, летом прошлого года британский онлайн-ретейлер Asos показал способ спрятать длинные носки в обуви летом. На видео в "Инстаграм" девушка снимает с ноги высокий носок, оставляя в нем пальцы. Далее она оборачивает его вокруг стопы снизу и снова надевает на пятку. Благодаря полезному лайфхаку носок получается полностью спрятанным в обувь.