Раскрыт секрет быстрого завязывания шнурков

Сначала девушка демонстрирует на кадрах видео самый распространенный метод завязывания шнурков. Затем она показывает новый, более быстрый и техничный.
Ханна Уорлинг делает петли на каждом шнурке, затем, сжимая каждую пальцем противоположной руки, просовывает петли друг через друга. Завершается процесс затягиванием. На это у нее уходит три секунды.
Девушка отметила, что для получения наилучшего результата необходимо практиковаться. Ролик с полезным лайфхаком стал популярным в Сети.
@hannahwarling
SAVE THIS so you can practice!! It gets easier! �� ##lifehack ##shoehack ##stylehack ##diyhacks ##outfithacks ##clothinghacks ##lifetips♬ Boys Aint Sht by SAYGRACE Becky G Remix - goalsounds
Напомним, летом прошлого года британский онлайн-ретейлер Asos показал способ спрятать длинные носки в обуви летом. На видео в "Инстаграм" девушка снимает с ноги высокий носок, оставляя в нем пальцы. Далее она оборачивает его вокруг стопы снизу и снова надевает на пятку. Благодаря полезному лайфхаку носок получается полностью спрятанным в обувь.
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