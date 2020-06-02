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Общество
Раскрыт секрет быстрого завязывания шнурков

Раскрыт секрет быстрого завязывания шнурков

Фото: pixabay.com
Пользовательница "Тик-Ток" Ханна Уорлинг поделилась полезным лайфхаком. Она показала, как завязать шнурки за три секунды.
прочитано 153 раза

Сначала девушка демонстрирует на кадрах видео самый распространенный метод завязывания шнурков. Затем она показывает новый, более быстрый и техничный.

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Ханна Уорлинг делает петли на каждом шнурке, затем, сжимая каждую пальцем противоположной руки, просовывает петли друг через друга. Завершается процесс затягиванием. На это у нее уходит три секунды.

Девушка отметила, что для получения наилучшего результата необходимо практиковаться. Ролик с полезным лайфхаком стал популярным в Сети.

@hannahwarling

SAVE THIS so you can practice!! It gets easier! �� ##lifehack ##shoehack ##stylehack ##diyhacks ##outfithacks ##clothinghacks ##lifetips

♬ Boys Aint Sht by SAYGRACE Becky G Remix - goalsounds

Напомним, летом прошлого года британский онлайн-ретейлер Asos показал способ спрятать длинные носки в обуви летом. На видео в "Инстаграм" девушка снимает с ноги высокий носок, оставляя в нем пальцы. Далее она оборачивает его вокруг стопы снизу и снова надевает на пятку. Благодаря полезному лайфхаку носок получается полностью спрятанным в обувь.

Автор: 2 июня 2020, 18:11 Источник: The Sun ✓ Надежный источник

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