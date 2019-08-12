Как отрастить красивую и густую бороду

31 августа и 1 сентября в Москве в КВЦ "Сокольники" состоится самый масштабный фестиваль барберов и татуировщиков со всего мира Barber Connect Russia и Russian Tattoo Expo 2019. Одним из хедлайнеров, который выступит на главной сцене, станет профессиональный барбер, совладелец знаменитого барбершопа "Пижонъ", мастер с многолетним стажем и множеством наград, Степан Акентьев. "Дни.ру" удалось побеседовать с экспертом и узнать ответ на самый животрепещущий мужской вопрос: как быстро отрастить густую, ровную бороду.

Если раньше исключительно гладко выбритый кавалер считался образцом для подражания, то за последние годы отношение к растительности на лице у мужчин сильно изменилось. Сегодня каждый волен сам выбирать носить ему бороду или нет, и его решение не повлияет на его статус в социуме. Однако многие сталкиваются с тем, что волосы на лице растут неравномерно, медленно или в разные стороны. Чтобы решить такие проблемы, необходимо обращаться к мастерам своего дела – профессиональным барберам, которые с бородой на "ты".

Степан, вы уже 15 лет находитесь в этой индустрии. Расскажите с каким запросом чаще всего к вам приходят клиенты?

Да, я учился профессии долго и продолжаю совершенствовать свои навыки. Мужчины, приходя в барбершоп, хотят либо крутую стрижку с укладкой, либо ухоженную бороду, которая корректирует овал лица и делает черты правильными. Чтобы получить такой эффект, нужен хороший волосяной покров, но многие не награждены таким подарком от природы. Чаще всего мне задают вопросы о том, как быстро отрастить бороду и как сделать так, чтобы волосы росли ровно по всей поверхности лица.

Так как же это сделать?

Если честно, то никак. Гарантий вам никто не даст. Хотя есть множество различных вспомогательных методов. Есть медикаментозные средства, но о них я говорить не хочу. Для этого надо идти ко врачу и консультироваться с ним. Я могу сказать о том, что можно использовать специальные масла, массировать кожу для улучшения кровообращения и, как следствие, более интенсивного питания волосяных луковиц.

Как правильно ухаживать за бородой?

Борода – это часть лица, ее нужно мыть столько же раз, сколько вы умываетесь. Надеюсь, все знают, что это нужно делать хотя бы один раз в день. Волосы в бороде имеют очень пористую структуру, поэтому впитывают запахи очень интенсивно, в бороде накапливается пыль, частички пищи. Чтобы не возникало никаких воспалительных процессов на коже, нужно мыть бороду либо специальными средствами, либо хотя бы шампунем. А затем в ход идут масла. Они нужны для увлажнения, и чтобы заполнить поры на волосах и не оставлять места в них для посторонних ароматов. Бороду обязательно нужно расчесывать и придавать ей форму при этом.

Есть еще один важный момент – нельзя сушить бороду растирая ее полотенцем. Так волосы травмируются, чешуйки на них начинают торчать в разные стороны, и на лице образуется пушистое растрепанное гнездо. Надо просто промакивать волосы полотенцем и не более того.

Какие есть лайфхаки при уходе за бородой?

Самый любимый всеми прием – это быстрая опрятность. Если вы давно не были у барбера, борода уже не такая аккуратная по форме, что была раньше, то можно этот вопрос решить экспресс-методом. Главное, гладко выбрить шею и постричь усы. Если борода плавно переходит в заросшую шею, то визуально создается эффект впалого подбородка. А это то, с чем борода должна бороться. Ведь растительность на лице дает возможность мужчине создать иллюзию мощного волевого подбородка.

Есть распространенное мнение, что бороду время от времени нужно сбривать и давать отдых коже. Справедливо ли оно?

Это миф. Борода никак не вредит коже, если вы правильно за ней ухаживаете. Правильная гигиена и регулярное увлажнение – это залог здоровой кожи и волос.