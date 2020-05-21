В Подмосковье вновь включили отопление из-за похолодания

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил возобновить подачу тепла в квартиры после многочисленных жалоб местных жителей на холод. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
В нескольких городских округах уже начали отапливать отдельные дома и социальные объекты, включая детские сады и больницы. В скором времени тепло придет во все дома и квартиры области. Как уточняет РИА ФАН, для полного возобновления системы котельным требуется некоторое время.
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