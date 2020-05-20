Подмосковные военные получили квартиры в виде железных ящиков

Российские военные получили необычные квартиры в Наро-Фоминском районе Московской области. Дома, в которых расположены жилища, выглядят как бытовки для рабочих-вахтовиков.

Это двухэтажные постройки разных цветов, на стенах которых закреплены металлические листы. Тем не менее квартиры пригодны для проживания: они утеплены, а внутри уже есть мебель и техника. Придомовые территории также благоустроены – имеются площадки для занятия спортом, места для отдыха и досуга. Один из новоиспеченных жильцов признался в интервью СМИ, что доволен.