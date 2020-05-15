Профессор филфака МГУ уволился после скандала с домогательствами

Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев уволился после обвинения в домогательствах. Свое решение он объяснил на странице в "Фейсбук".
Сергей Князев подтвердил, что у него были романтические отношения со студентками. "Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях", – написал преподаватель.
Профессор принес извинения всем, кто пострадал от его действий. Свое дальнейшее пребывание в МГУ после скандала он назвал невозможным. Сергей Князев покинет учебное заведение, как только завершится семестр.
Ранее в Сети появилось открытое письмо студентов, преподавателей и выпускников МГУ. Авторы материала потребовали создать в университете комиссию, которая будет заниматься проблемой домогательств, сообщает сайт VSE42.ru.
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