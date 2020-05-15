"Дни.ру" дарят возможность принять участие в марафоне TOPSTRETCHING

Карантин внес свои коррективы не только в планы на лето, но в фигуру, которую очень важно держать в тонусе. В этом вам помогут "Дни.ру".

25 мая начнется марафон, который поможет вам преобразиться в домашних условиях. Команда TOPSTRETCHING знает, как стать лучшей версией себя всего за 28 дней.

"Сложившаяся ситуация с карантином сподвигла всех по-новому взглянуть на онлайн-жизнь и домашний спорт. Каждый раз мы находим что-то новое и интегрируем это, внося разнообразие в программу марафона и максимально насыщая его пользой", – рассказывает основатель сети студий TOPSTRETCHING Анна Канюк.

Что же вас ждет в марафоне?

Регулярные тренировки самых разных форматов Задания, направленные на проработку индивидуальности, женственности и изучение собственного тела Возможность создать себе идеальный рацион



Чтобы выиграть, достаточно выполнить два простых условия: