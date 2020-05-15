"Дни.ру" дарят возможность принять участие в марафоне TOPSTRETCHING

25 мая начнется марафон, который поможет вам преобразиться в домашних условиях. Команда TOPSTRETCHING знает, как стать лучшей версией себя всего за 28 дней.
"Сложившаяся ситуация с карантином сподвигла всех по-новому взглянуть на онлайн-жизнь и домашний спорт. Каждый раз мы находим что-то новое и интегрируем это, внося разнообразие в программу марафона и максимально насыщая его пользой", – рассказывает основатель сети студий TOPSTRETCHING Анна Канюк.
Что же вас ждет в марафоне?
- Регулярные тренировки самых разных форматов
- Задания, направленные на проработку индивидуальности, женственности и изучение собственного тела
- Возможность создать себе идеальный рацион
Чтобы выиграть, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и @topstretching
- Отметьте в комментариях того, с кем хочешь пойти
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ДАРИМ ПОДАРОК❗️Бесплатное участие в популярном марафоне �� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru @topstretching ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 20 мая в stories! ⠀ #спорт #розыгрыш #конкурс #бесплатно #марафон
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Форум
Жара убивает в коронавирус
Песков заболел коронавирусом
Помогите выбрать имя
Жениться на женщине с детьми?
Есть идеи?