Желтый уровень опасности: москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 9:00 мск 16 мая до 21:00 мск 17 мая.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в эти выходные в столице ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха составит +12...+14, а ночью – +3...+5, передает "Вечерняя Москва".
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