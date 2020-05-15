Названо имя возможного первого в мире долларового триллионера

Владелец компании Amazon Джефф Безос имеет все шансы стать первым в истории триллионером. По данным НСН, к подобному выводу пришли эксперты.
Состояние бизнесмена достигнет триллиона долларов к тому моменту, когда ему будет более 60 лет, пишет РИА ФАН. Стоит отметить, что пандемия коронавируса сыграла на руку Безосу – акции Amazon резко подорожали.
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