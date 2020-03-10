Больная раком женщина бросила мужа ради секса с сотней партнеров

Личная жизнь американки не ладилась еще до смертельного вердикта врачей. У Молли были проблемы в отношениях с супругом, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.
Больной назначили ряд процедур и длительную терапию. Лечение включало в себя мастэктомию, рентгенотерапию, химиотерапию и восстановительную хирургию. Затем пациентке предстояла гормональная терапия.
Врачи сказали Молли, что лечение уничтожит ее либидо, но эффект оказался обратным. У больной повысилось сексуальное возбуждение. Тогда она решила расстаться с мужем, который не удовлетворял ее в постели.
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Рак груди. На первом фото *400 можно рассмотреть две клетки в делении (белые стрелки) и остальные с разным размером, цветом и формой ядер. В некоторых можно даже увидеть ядрышки. В нормальном состоянии клетки одинаковые, расположены не хаотично, как здесь. На втором фото увеличение *100. Видна инфильтрация раковых клеток в соединительную (жировую) ткань. Последнее фото - лимфатический узел без метастаз. В центре замена функциональных тканей на жировую.Это не патология, а возможные возрастные изменения. #онкология #гистология #ракгруди #mammakarzinom #histologie #onkologie
Американка стала встречаться с другими мужчинами. В какой-то момент число ее любовников превысило 185. Женщина призналась, что секс заставляет ее чувствовать себя живой. По ее словам, это прекрасный способ отвлечься от болезни. Молли умерла в возрасте 45 лет.
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