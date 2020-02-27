Женщины рассказали о странных фразах во время секса

Американский сексолог Эмили Морс обратилась к поклонникам с просьбой рассказать о странных фразах, которые их партнеры произносили во время близости. Некоторые оказались настоящими перлами, передает телеканал "360".
Одна женщина сообщила, что любовник попросил ее сказать, что все будет хорошо, и что она о нем позаботится. Другая подписчица вспомнила, как партнер потребовал назвать его уродом, чтобы достичь оргазма. А еще один ловелас во время секса произнес: "Привет, мам!" Своими историями поделились и мужчины. Они привели в пример фразы спутниц: "Подожди! Ты выбросил мусор?" и "Подожди, я схожу в туалет!"
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