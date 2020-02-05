"Внеплановая операция": украинцы сообщили о проблемах со здоровьем Путина

Украинские СМИ очень любят спекулировать на "фейковой" и непроверенной информации. Взять хотя бы Крымский мост: сколько нелепых баек о
переправе пересказывали тамошние журналисты. В центре внимания украинцев и Владимир Путин.
Не проходит и дня, чтобы в местных СМИ не появились язвительные замечания о российском лидере. Но последние дни не слишком богаты на информационные поводы, а писать о чем-то надо.
Решено было "хайпануть" на теме здоровья главы государства. У Путина с этим серьезные проблемы, пишет украинский портал Politeka со ссылкой на анонимный телеграм-канал "Кремлевский мамковед".
Дескать, инвестиционный форум в Сочи отменили не из-за вспышки эпидемии коронавируса, а из-за здоровья российского лидера. "На начало-середину февраля у него намечена внеплановая операция, которая двигает многие планы первых лиц государства", – пишут авторы телеграм-канала.
Откуда появилась информация, неизвестно. Не исключено, что из головы авторов. Реалии телеграм-каналов таковы, что писать там можно что угодно, была бы фантазия. Отвечать за слова все равно не придется, а "хайпа" и подписчиков соберешь. А где подписчики, там и деньги.
Для украинцев же подобные публикации на вес золота. Истосковавшиеся по негативу о России читатели с радостью воспримут очередной нелепый "фейк".
Утверждения о якобы проблемах со здоровьем российского лидера опровергает хотя бы тот факт, что совсем недавно Путин выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги. Президент стал самым результативным игроком встречи: на его счету более половины заброшенных шайб.
Вряд ли глава государства стал бы выходить на лед, имея серьезные проблемы со здоровьем. Но сочинителей и распространителей "фейков" это не смущает.
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