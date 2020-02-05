"Внеплановая операция": украинцы сообщили о проблемах со здоровьем Путина

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Невестка Пугачевой забрала ребенка из роддома
партнеры
Среда 5 февраля
Лента новостей
11:53
"Ты конченая!": Гузеева накинулась на бывшую супругу жениха
11:47
"До свидания": взбешенная Валерия ушла от Иосифа Пригожина
11:33
На Украине создадут министерство по делам "оккупированных территорий"
11:08
"Вот сволочи": Алисе Фрейндлих подсунули бракованную награду
11:07
В России ожидают скачок цен на смартфоны
10:33
Названы дешевые заменители "суперполезных" продуктов
09:43
Ирина Отиева об исчезновении Ольги Бузовой после совместного выступления
09:31
Униженный Зеленский устроил разнос подчиненным
09:30
Знаменитый актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 53 года
09:12
Народ стал кричать: неожиданный поступок Путина попал на видео
08:56
58-летняя Екатерина Андреева сообщила о прибавлении и показала малыша
08:47
Минобороны России показало смертоносный "Солнцепек" в действии
08:40
"Я ей всем обязан": убитый горем Немов рассказал о любимой женщине
08:25
"Худею к свадьбе": подруга Собчак подтвердила данные о романе с Малаховым
08:13
Рубль укрепляется вопреки давлению
04:24
"Абсурдно и смешно": устроивших истерику из-за покалеченной Орбакайте поставили на место
02:35
Малышева назвала способы борьбы с раком
00:09
"Как-то по-мужицки": Самбурская в нелепом образе вызвала недоумение
22:05
Мужчина с ружьем устроил дебош в клубе после отказа включить песню "Ласкового мая"
21:56
Беременна? У Бузовой появились первые симптомы токсикоза
21:29
"Битва жабы с гадюкой": рассорившихся Собчак и Бородину крепко приложили
21:28
Зацепился за кондиционер: подросток остался жив после падения с 9-го этажа
21:20
Ближайшие недели: стало известно о сроке окончания эпидемии коронавируса
21:05
"Уеду и никогда не вернусь": Отиева об отъезде из России после скандала
20:50
Знаменитый режиссер скончался в возрасте 72 лет
20:27
"Отупляет людей": ученица Пугачевой прилюдно отчитала Эрнста
20:06
Ударила ножницами 40 раз: жительница Ставрополья жестоко убила новорожденного сына
19:59
Названа истинная причина ухода мужчины от Ветлицкой
19:49
Откажитесь от мяса: ученые сделали важное открытие
19:35
"Чужое лицо": изменившаяся Орбакайте стала не похожа на себя
19:26
"Жадные до популярности": Цымбалюк-Романовская вывела на чистую воду родных Джигарханяна
18:32
В заброшенном здании Петербурга нашли четыре трупа
18:07
На Медведеву набросились из-за алкоголизма
17:58
Сын знаменитой исполнительницы найден мертвым в Москве
17:55
"Мне очень стыдно": Барановская оправдалась за оскорбление мужа Бородиной
17:40
Путин рассмешил россиян словами о ПООПах (видео)
17:34
Подругу Виторгана застукали целующейся с Козловским
17:30
Политологи о Вячеславе Володине: Он умеет и любит говорить с людьми
17:18
"Стала не нужна": дочь Успенской поселили в бомжатник и довели до ужасного состояния
17:02
Экс-супруга бывшего короля Малайзии пошла на крайние меры
17:01
Часть плана США: сенсационное заявление о происхождении коронавируса
16:59
В Петербурге мастер по ремонту украл технику на 1,1 миллиона рублей
16:46
Как Заворотнюк: у звезды сериала "Зачарованные" обнаружили рак четвертой степени
16:35
Актера из сериала "Великолепный век" отправили в тюрьму
16:25
Леди Гага показала прилюдные ласки с новым любовником
16:21
Солнцев нашел новую матку для своей жены-пенсионерки
15:43
Оскорбила его семью: житель Подмосковья зарезал пенсионерку
15:38
"Есть опасность": россияне попали в группу риска по коронавирусу
15:36
Опубликованы душераздирающие письма отца к умершей Началовой
15:30
"Неделю не ела": как Мороз готовилась к обнаженке
15:29
Беременная Самойлова страдает из-за ухудшения самочувствия
15:08
"Непросто отмыться": Ургант прошелся по Собчак
14:55
Гадалка-аферистка развела москвичку на три миллиона
14:33
Начал резать кишку: россиянин попал в больницу из-за лаврового листа
14:30
Голый и влажный: провокационные фото 200-килограммового сына Сафронова довели до тошноты
14:28
"Постепенно съезжаются": Добронравов и Кравченко встретились после долгой разлуки
14:23
За две недели: украинцы придумали способ захвата Донбасса
14:22
"Можно предохраняться": Куценко прилюдно зарылся лицом в женское нижнее белье
14:04
Собчак неожиданно перечеркнула отношения с Богомоловым
14:02
Обвиняемый по делу о катастрофе MH17 сделал жесткое заявление
13:48
Рвавшийся во власть актер сериала "Реальные пацаны" с треском провалился
13:47
"Да, я влюбился в Ветлицкую": женатый Маликов поразил заявлением
13:43
Тодоренко сбежала с сыном из страны без Топалова
13:33
"Невероятно инициативный и энергичный человек": Вячеславу Володину – 56
13:20
Китай закупает российский препарат для борьбы с коронавирусом
13:14
"Все мосты уже сжег": Лукашенко крупно подставил США и самого себя
12:55
Мать Шаляпина показала его интимное фото с 40-летней любовницей
12:51
Изощренное унижение: Первый канал указал Ксении Собчак на ее место
12:41
Конец света в 2020 году: сделано пугающее пророчество
12:34
Узнавший шокирующие детали прошлого Харатьян поделился новостью
12:28
Житель Красноярска убил семейную пару с помощью мясорубки
12:26
Заперли в квартире: атакованный телевизионщиками герой шоу сбежал через окно
12:04
Больная дочь встала на колени перед Успенской после жутких откровений на ТВ
11:59
Ждать недолго: началась подготовка к распаду Украины
11:51
Севшая в лужу Водонаева резко ответила Путину
11:51
Парад болезней: еще один вирус унес жизни четырех россиян
11:49
Растление ребенка и похищение миллионов: как рухнула карьера звезды аргентинских сериалов
11:33
Фильм "Холоп" установил рекорд по сборам
11:13
Помогавшего "косить" от армии уролога оштрафовали на 3 миллиона рублей
11:11
"Последний гад": Проклова выругалась после жизни в грязи
11:09
"При смерти": родные Заворотнюк довели народ до истерики
10:48
Замотанная в покрывало Бортич из фильма "Холоп" пришла в бешенство
10:22
"Ужасно": Цымбалюк-Романовская о выставленном напоказ больном Джигарханяне
10:18
Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге
10:16
У неугомонной Тодоренко обнаружили проблемы с психикой
10:07
В Минздраве раскрыли опасность вина для россиян
09:55
Город вымер: раскрыты страшные последствия эпидемии коронавируса
09:46
"Он у меня с полутора лет": Сати Казанова призналась в страшном недуге
09:37
Самолет с 189 людьми не смог взлететь и попал в аварию в Уфе
09:26
Зеленский выставил себя на посмешище скандальным обращением к Эрдогану
09:24
"Действительно нездорова": ведущий скандального шоу о дочери Любови Успенской
09:24
"Не могу заниматься сексом": интимное признание Дробыша
09:20
В России предложили выгонять музыкантов из поездов
09:05
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо
08:56
В Великобритании запретят обычные автомобили
08:43
Выгнавшая мужа Мария Кожевникова сообщила о болезни
08:31
Роспотребнадзор дал советы по спасению от рака
08:21
Ситуация критическая: Россию оставили без вакцины от коронавируса
08:21
Ведущая Зейналова осталась одна с двумя детьми
08:10
Рубль дешевеет после снижения цен на нефть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Асмус дала Харламову новый повод для ревности
"Плохо закончит": соратники подставили Владимира Зеленского скандальным заявлением
Покалеченный сын-фрик Яковлевой откровенно о рождении ребенка
Оставшаяся без поддержки Загитова провалилась на шоу
Из летевшего в Иркутск самолета госпитализировали 4 человека с подозрением на коронавирус
"Держат Россию за горло": объявлено об игре Эрдогана против Путина
Общество

"Внеплановая операция": украинцы сообщили о проблемах со здоровьем Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной внимательно следят за президентом России Владимиром Путиным. Украинские пользователи Сети обсуждают чуть ли не каждый шаг российского лидера и не забывают отпускать язвительные комментарии. На сей раз наши беспокойные соседи взялись обсуждать здоровье Путина. 
прочитано 1213 раз

Украинские СМИ очень любят спекулировать на "фейковой" и непроверенной информации. Взять хотя бы Крымский мост: сколько нелепых баек о переправе пересказывали тамошние журналисты. В центре внимания украинцев и Владимир Путин.

ПО ТЕМЕ

Сделал специально: поступок Путина свел украинцев с ума

Набросившихся на Путина украинцев жестко поставили на место

Не проходит и дня, чтобы в местных СМИ не появились язвительные замечания о российском лидере. Но последние дни не слишком богаты на информационные поводы, а писать о чем-то надо.

Решено было "хайпануть" на теме здоровья главы государства. У Путина с этим серьезные проблемы, пишет украинский портал Politeka со ссылкой на анонимный телеграм-канал "Кремлевский мамковед".

Дескать, инвестиционный форум в Сочи отменили не из-за вспышки эпидемии коронавируса, а из-за здоровья российского лидера. "На начало-середину февраля у него намечена внеплановая операция, которая двигает многие планы первых лиц государства", – пишут авторы телеграм-канала.

Откуда появилась информация, неизвестно. Не исключено, что из головы авторов. Реалии телеграм-каналов таковы, что писать там можно что угодно, была бы фантазия. Отвечать за слова все равно не придется, а "хайпа" и подписчиков соберешь. А где подписчики, там и деньги.

Для украинцев же подобные публикации на вес золота. Истосковавшиеся по негативу о России читатели с радостью воспримут очередной нелепый "фейк".

Утверждения о якобы проблемах со здоровьем российского лидера опровергает хотя бы тот факт, что совсем недавно Путин выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги. Президент стал самым результативным игроком встречи: на его счету более половины заброшенных шайб.

Вряд ли глава государства стал бы выходить на лед, имея серьезные проблемы со здоровьем. Но сочинителей и распространителей "фейков" это не смущает.

5 февраля 2020, 11:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

За две недели: украинцы придумали способ захвата Донбасса
"Все мосты уже сжег": Лукашенко крупно подставил США и самого себя
Зеленский выставил себя на посмешище скандальным обращением к Эрдогану
Политологи о Вячеславе Володине: Он умеет и любит говорить с людьми

Шоу-бизнес

"Ты конченая!": Гузеева накинулась на бывшую супругу жениха
"До свидания": взбешенная Валерия ушла от Иосифа Пригожина
"Любочка хотела, чтобы я ее покрутил": Толкалину застали за поцелуем с Ургантом
"Вот сволочи": Алисе Фрейндлих подсунули бракованную награду

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Выгнавшая мужа Мария Кожевникова сообщила о болезни

Актриса выступила с откровенным рассказом
Шоу-бизнес

"Уеду и никогда не вернусь": Отиева об отъезде из России после скандала

Певица вне себя от ужаса
Здоровье

Город вымер: раскрыты страшные последствия эпидемии коронавируса

Россияне надеются на экстренную эвакуацию из Уханя
Шоу-бизнес

Солнцев нашел новую матку для своей жены-пенсионерки

Шоумен и его супруга побывали в научно-исследовательском центре

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на февраль
Календарь красоты на февраль 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

На Медведеву набросились из-за алкоголизма
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо
Отсидевшему за побои Кокорину стали платить зарплату уборщика
Известная фигуристка обвинила тренера в педофилии

Регионы

"Расходятся, расползаются": известный ученый бьет тревогу из-за Крымского моста
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru