"Внеплановая операция": украинцы сообщили о проблемах со здоровьем Путина

В Незалежной внимательно следят за президентом России Владимиром Путиным. Украинские пользователи Сети обсуждают чуть ли не каждый шаг российского лидера и не забывают отпускать язвительные комментарии. На сей раз наши беспокойные соседи взялись обсуждать здоровье Путина.



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