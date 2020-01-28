Сделал специально: поступок Путина свел украинцев с ума

Украина рискует остаться один на один с Россией. С таким
предупреждением выступила эксперт канадского Университета Макмастера Ариана
Гиць. Ее слова приводит портал "Апостроф".
По ее мнению, Владимир Путин реализует некий "хитрый план" в отношении Украины: он специально пошел на незначительные уступки, чтобы остаться победителем. Гиць полагает, что до конца 2020 года пресловутые минские соглашения могут быть реализованы на условиях России.
"После выборов на оккупированном Россией Донбассе Украину оставят разбираться с угрозами со стороны Кремля практически в одиночку, поскольку все существенные санкции ЕС привязаны к имплементации Минских соглашений", – отметила эксперт.
Ранее о некой угрозе со стороны Москвы заявил украинский военный обозреватель Юрий Карин. Кремль не оставляет попыток взять под контроль всю территорию Незалежной, полагает он.
Прошлогодние президентские и парламентские выборы стали для России провалом, считает политолог. По его словам, поддерживаемые Москвой кандидаты получили небольшое количество голосов. Поэтому Владимир Путин, утверждает горе-эксперт, начал реализацию плана "Шатун", цель которого – подорвать стабильность Украины с помощью спецслужб.
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