В Роскачестве рассказали о признаках плохого кетчупа

Специалисты Роскачества изучили 22 образца кетчупа разных марок, продающихся в российских магазинов. В ряде продукции были обнаружены крахмал, сорбиновая кислота и красители.

Это не является нарушением, но говорит о низком качестве продукта. Сорбиновая кислота является консервантом, а крахмал в составе указывает на то, что производитель поскупился на натуральные ингредиенты. В кетчупе с крахмалом, как правило, используются красители, которые перекрашивают его в красный цвет, дабы он визуально не отличался от томатной пасты, сообщает телеканал "Царьград".



