В Москве впали в спячку бурундуки

В Московском зоопарке впали в спячку бурундуки, передает "Радио 1". Специально для животных было изготовлено несколько деревянных дуплянок, утепленных войлоком, мхом и сухой травой. Каждый из зверьков сам определяет, куда именно он отправится на зиму.
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