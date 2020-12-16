Госдума РФ приняла закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Государственная Дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон об запрете на оскорбление граждан представителями власти. Теперь хамоватым чиновникам придётся платить за своё поведение от 50 до 100 тысяч рублей.
Более того, в случае повторного нарушения закона штрафы могут быть увеличены до 150 тысяч рублей. Кроме того, парламентарии расширили определение оскорбления. Теперь к нему будут приравниваться все действия по унижению достоинства человека, выраженные не только в грубой, но и любой другой нарушающей нормы морали форме, сообщает Ura.ru.
Напомним, что в 2019 году был принят аналогичный закон о запрете на оскорбление представителей власти, за нарушение которого также предусматривались крупные штрафы. Таким образом, благодаря новому документу простые граждане и чиновники были уравновешены в правах.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Домашнее насилие
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?