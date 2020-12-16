Российским пенсионерам дали отсрочку по долгам

Совет Федерации России одобрил закон о продлении отсрочки платежей по задолженностям для российских пенсионеров и представителей бизнеса. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой России 9 декабря.
Таким образом, эти категории граждан смогут оплатить свои долги до 1 мая 2021 года. Кроме того, до 1 июля 2021 года судебные приставы не смогут принудительно взыскать задолженности посредством ареста или изъятия имущества, зарегистрированного по месту жительства гражданина, передаёт RT.
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