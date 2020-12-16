У половины жителей Сибири и Урала обнаружили иммунитет к коронавирусу

Специалисты российской медицинской компании "Инвитро" сообщили, что у более чем половины жителей крупных городов Урала и Сибири имеются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Такой вывод эксперты сделали на основе проведенных среди них тестов на инфекцию COVID-19.

Иммунитетом к ковиду обзавелись около 57,5% жителей Новосибирска, Красноярска, Челябинска и Магнитогорска. Однако в этих городах довольно высокий процент положительных тестов на коронавирус. В Новосибирске он составляет 62%, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге он находится на уровне 17,7% и 25% соответственно. Инфекционист РУДН Сергей Вознесенский считает, что такая разница связана с тем, что в столицах тесты делают не только определенно заболевшие, но и здоровые люди, которые просто хотят проверить здоровье, сообщает РИА ФАН.