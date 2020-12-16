Мишустин ввел для инвалидов и пожилых россиян новую соцуслугу

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду подписал постановление о введение новой социальной услуги для инвалидов и пожилых россиян. Теперь им будет легче получить помощь социальных работников.
Прежде социальным работникам приходилось брать командировку, чтобы ухаживать за людьми, находящимся в пансионатах и других специальных учреждениях. Это существенно замедляло и затрудняло процесс оказания помощи. В связи с этим в России и появилась новая услуга – сопровождение соцработником людей, находящихся в медицинских учреждениях, передаёт телеканал "360".
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