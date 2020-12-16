В России хотят ужесточить условия выдачи лицензии на оружие

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с предложением ужесточить правила выдачи лицензии на оружие в России. Специалист предлагает дополнить список необходимых условий ещё одним документом.
Речь идёт о письменном согласии родственников желающего приобрести оружие. Курдесов пояснил, что многие россияне проживают в жилищах с маленькими детьми, которые могут добраться до оружия – это может привести к плачевным последствиям для всей семьи. Поэтому некоторые её члены могут быть против наличия оружия в доме, передаёт "Москва 24".
В настоящее время для получения лицензии на приобретение оружия россиянам необходимо получить два заключения о медицинских обследованиях, пройти обучение по обращению с оружием и подать заявку в отделение Росгвардии. Хранить дома оружие можно только в сейфе, пишет RT.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Домашнее насилие
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?