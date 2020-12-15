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Общество

Названы самые пьющие регионы России

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Специалисты проекта "Трезвая Россия" составили список самых пьющих и самых трезвых регионов России. Рейтинг был сформирован на основе данных о смертности от алкогольных отравлений, числе граждан с диагнозом "алкоголизм", количестве преступлений, совершенных в состоянии опьянения и других данных, передаёт RT.

Меньше всего традиционно пьют в кавказских республиках: Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Напротив, самые серьёзные проблемы с алкоголем испытывают жители Коми, Чукотки, Удмуртии, Сахалинской и Магаданской областей, сообщает "Москва 24".


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Автор: 15 декабря 2020, 10:57 Источник: RT ✓ Надежный источник

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