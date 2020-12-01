В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В российской столице и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Это связано с появлением тумана и плохой видимостью.
Также отмечается, что в начале зимнего периода температура будет выше климатической нормы, пишет RT. Граждан призывали быть бдительными, особенно на автодорогах.
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