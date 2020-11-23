Подводная лодка "Казань" поразила цель за тысячу километров

В рамках завершающих испытаний корабля проекта "Ясень-М" – атомного подводного ракетного крейсер "Казань" – прошли стрельбы, передает RT. Запущенная с борта субмарины ракета "Калибр" преодолела порядка тысячи километров и, вылетев из акватории Белого моря успешно поразила цель на полигоне Чиха в Архангельской области.
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