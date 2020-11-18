Как правильно пить кофе – ответил врач

Многие привыкли употреблять кофе по утрам, ведь он бодрит и придает сил. Однако многие совершают большую ошибку, выпивая заветную чашку на голодный желудок. Опытный врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев уверен, что употребление напитка натощак приводит к развитию хронических заболеваний.
Если человек испытывает неудобства с желудочно-кишечным трактом, а при обследовании организма у него обнаруживались гастрит, язва желудка или панкреатит, то начинать день с кофе ему категорически запрещено. Ему можно выпивать чашечку кофе за завтраком, но только после еды.
Медик считает, что у всех людей есть некоторые проблемы с пищеварением, но выражены они в разной степени. Вследствие неверного употребления кофе они могут усиливаться и становиться опасными. Мужчина добавил, что по утрам должно быть здоровое чувство голода, а те, кто предпочитают завтраку порцию бодрящего напитка, склонны к расстройству пищевого поведения.
Врач уточнил, что добавлять в кофе можно любые топпинги, в том числе молоко, это не вредит организму. Сочетать напиток можно с разными блюдами, даже с десертами. Он рекомендует уделять особое внимание пище, которую человек поглощает перед кофепитием.
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