Как прожить на десять лет дольше

Ученые рассказали, каким образом можно продлить жизнь на десять лет. Они определили пять основных факторов.

Исследование длилось порядка 20 лет. Специалисты Гарвардского и Амстердамского университетов выяснили, что в целом на продолжительность жизни влияют привычки человека. Они вывели несколько правил, придерживаясь которых, каждый сможет прожить дольше.

Ученые внимательно следили за состоянием здоровья 100 тысяч 50-летних людей, которые на момент начала исследования не имели никаких заболеваний. Специалисты из двух европейских университетов отмечали, у кого из участников появились рак, диабет или сердечно-сосудистое заболевание, соотносили данные с возрастом и образом жизни в этот период, делали определенные выводы.

Таким образом было выведено пять факторов риска, которые не позволяют человеку прожить как можно дольше. В первую очередь это вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. О губительном воздействии никотина и спирта сказано уже слишком много, чтобы повторяться.

Далее, как сообщает телеканал "360", идут нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес. Все это также вредит здоровью. Нездоровое питание способствует отложению холестериновых бляшек на стенках сосудов и накоплению жировой ткани, из-за чего возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Низкая физическая активность ведет к частичной атрофии мышц, а избыточный вес в целом дает большую нагрузку на организм.

По результатам исследования женщины, которые полностью отказались от курения и алкоголя, правильно питались, занимались спортом и следили за весом, в среднем прожили 84,4 года по сравнению с 73,7 года у женщин, которые не вели здоровый образ жизни хотя бы по одному из этих пунктов. Показатели мужчин: 81,1 года против 73,5 года.