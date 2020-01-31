Правительство Чувашии ушло в отставку после скандала

Правительство Чувашской Республики ушло в отставку в полном составе. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев, сообщает ТАСС.
"Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность", – цитирует его РИА ФАН.
Николаев собирается обсудить планы реализации национальных проектов с кабинетом министров. "У нас в приоритете стоит большая работа", – подчеркнул врио главы Чувашии.
Напомним, что 29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с связи с утратой доверия. Губернатор прославился скандальными заявлениями, в частности призвал "мочить" журналистов за непроверенную информацию, сообщает URA.ru.
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