Путин поспорил с чиновником во время заседания

Владимир Путин поспорил с Алексеем Голубевым во время заседания Совета по развитию местного самоуправления. Предметом обсуждения стала точность цитаты героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова Остапа Бендера.
Соответствующий отрывок на своей странице в "Твиттер" опубликовал Кремлевский пул РИА. "Хочется вспомнить Остапа Бендера, который говорил: "Шура, мы лишние на этом празднике жизни", – заметил глава администрации Сарова. "Чужие, по-моему, он говорил", – ответил ему российский лидер. "По-моему, лишние. Но я проверю", – возразил ему чиновник. Обмен репликами вызвал улыбки у всех присутствующих в зале.
Отметим, этот небольшой эпизод наглядно продемонстрировал феноменальную память Владимира Путина. В романе "Двенадцать стульев" Остап Бендер говорил: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни".
Отметим, сам президент России также любит иллюстрировать свои слова во время публичных выступлений цитатами. Владимир Путин обращается к пословицам, поговоркам, анекдотам, а также, разумеется, к русской классической литературе.
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