Вдову Лужкова перестали искать

В минувший вторник, 28 января, городской суд Элисты отменил постановление о розыске вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной и направил уголовное дело о клевете в мировой суд. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина.
Представитель уточнил, что Батурина представила в апелляцию заявление о рассмотрении этого уголовного дела во время своего отсутствия. Манжеев выразил надежду, что мировой судья вынесет справедливый приговор и восстановит его репутацию и честное имя, сообщает телеканал "360".
Напомним, что в конце прошлого года против вдовы Лужкова возбудили уголовное дело о клевете в отношении финансового управляющего Манжеева. Мировой суд Калмыкии объявил Батурину в розыск, так как она не приходила на заседания, передает URA.ru.
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