В Подмосковье установят мировой рекорд по массовому прыжку в воду

Блогер Вадим Бабешкин намерен организовать в подмосковной Рузе мероприятие, призванное установить новый мировой рекорд по самому массовому прыжку в воду. Его целью является поддержка Кубка России по прыжкам в воду, который пройдет в этом городе 27-31 января 2020 года, сообщает "Подмосковье сегодня".
Планируется, что в воду с высоты в десять метров будут поочередно прыгать 300 человек. Поучаствовать в установлении рекорда могут все желающие. К мероприятию уже присоединились многие знаменитые личности, среди которых есть блогеры, спортсмены и финансисты.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Рак-божье наказание?
Постоянно хочу кушать