В Архангельске рассыпается отремонтированная за 70 млн дорога

Проспект Дзержинского в Архангельске начал разрушаться после ремонта за 70 миллионов рублей, проведенного летом 2019 года. Улица является объектом национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает FlashNord.
Дефекты были обнаружены при осмотре асфальта представителями Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Специалисты предположили, что верхний слой покрытия начал рассыпаться после того, как на него были вылиты нефтепродукты. По их словам, это произошло после ремонта.
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