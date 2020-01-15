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Общество

В Архангельске рассыпается отремонтированная за 70 млн дорога

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Проспект Дзержинского в Архангельске начал разрушаться после ремонта за 70 миллионов рублей, проведенного летом 2019 года. Улица является объектом национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает FlashNord.

Дефекты были обнаружены при осмотре асфальта представителями Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Специалисты предположили, что верхний слой покрытия начал рассыпаться после того, как на него были вылиты нефтепродукты. По их словам, это произошло после ремонта. 


Автор: 15 января 2020, 11:04

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
Ответить
Мало наворовали.......
1

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