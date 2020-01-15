На стройке в Подмосковье задержали мигрантов из Латинской Америки

Правоохранители задержали на стройке в Дмитрове восемь нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Им предстоит выплатить штраф размером пять тысяч рублей и покинуть Россию в ближайшее время, сообщает телеканал "360".
Заокеанских гостей обнаружили в рамках операции "Нелегал". За трудоустройство подпольных рабочих было возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.
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