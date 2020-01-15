Крещенские морозы в России отменяются

Аномально теплая погода в России берет все новые рубежи. Метеорологи констатировали, что ей удалось подавить даже традиционные крещенские морозы, которые наступают в период с 15 по 19 января. В предыдущие годы эти дни были одними из самых холодных, передает телеканал "360".
Гидрометцентр России прогнозирует на ближайшее дни теплую погоду. Исполняющий обязанности директора центра Роман Вильфанд отметил, что такие атмосферные явления происходят в стране редко. Удивление вызывает тот факт, что в аномальной зоне оказалась почти вся территория государства. По словам синоптика, в предстоящие пять дней температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы, передает ТАСС.
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