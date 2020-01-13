Москвичей призвали не рассчитывать на крещенские морозы

Синоптики поделились прогнозом на Крещение в Москве. В этом году традиционных морозов не ожидается.
По словам экспертов, в Крещенскую ночь температура воздуха будет колебаться в районе нуля. Что касается Московского региона в целом, то температура может отличаться от городской, изменяясь от -1 до +1. Осадков также не ожидается, пишет "Царьград".
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