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Общество

Почему не дают кредит

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
По данным бюро кредитных историй, объем выданных россиянам кредитов по итогам 2019 года приблизится к 6 триллионам рублей. При этом каждый четвертый должник банка допустил просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков насчитывается 10 миллионов, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).  
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Кредитные организации считают подобные долги "плохими" и не выдают новые денежные средства таким клиентам. Что же делать тем, кто когда-то вольно или невольно нарушил свои обязательства перед банками или МФО, и могут ли они восстановить свое честное имя и в случае необходимости все-таки взять кредит? Об этом "Дни.ру" рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Причины: очевидные и не очень

Представим, что вы взяли кредит и честно платите по нему проценты, но вдруг все выходит из-под контроля, зарплату задерживают, возникла экстренная ситуация, на которую понадобились деньги, и вы не платите компании, у которой взяли ссуду. "Ничего страшного, подождут, разберусь с проблемами и заплачу", – думает заемщик. В реальности все не совсем так. Если заемщик предупредил о проблемах и договорился с кредитором о рассрочке, это одна ситуация. Если же просто пропал – совсем другая.

Всю информацию о том, сколько у человека долгов и как он по ним платит, банки и МФО фиксируют не только у себя, но и отправляют в бюро кредитных историй, которые накапливают досье на всех заемщиков в России. Таких организаций несколько. Крупнейшие из них – Национальное бюро кредитных историй (БКИ), Объединенное кредитное бюро и "Эквифакс".

Просрочка по выплатам отражается в кредитной истории, а информация о ней, благодаря бюро, становится доступной всем банкам и МФО. Как только вы оставите заявку на ссуду в любой кредитной организации, ваш потенциальный кредитор запросит вашу кредитную историю сразу в нескольких БКИ и моментально получит ответ. Непогашенные кредиты, регулярные задержки в выплатах в прошлом или большая кредитная нагрузка, превышающая 50% доходов, – вот основные причины, по которым вам могут отказать в кредитовании. Причиной отказа может стать также, если вы просите слишком большую сумму, не сопоставимую с вашими доходами. 

Есть, впрочем, причины и менее очевидные. Например, никаких кредитов и займов вы не брали, однако недавно потеряли паспорт, обращаетесь в банк и получаете отказ, потому что на вас висит задолженность. Ситуации, когда мошенники или даже близкие родственники берут на человека без его ведома кредит, к сожалению, не так уж редки. Чтобы узнать о такой неприятности как можно раньше и избежать контакта с коллекторами, лучше периодически проверять свою кредитную историю.

Фото: pixabay.com 

Как узнать кредитную историю

Кредитная история, доступная банкам, доступна и тому, на кого она составлена. По закону "О кредитных историях" в каждом из бюро кредитных историй сделать это можно два раза в год совершенно бесплатно. Что я и советую делать тем, кто часто занимает деньги. Сделать это можно или непосредственно явившись в офис организации или через ее сайт. Если запрашивать кредитную историю чаще, чем два раза в год, придется заплатить примерно 400–700 руб.

Особенно актуально сделать проверку перед подачей документов на крупный кредит или при его закрытии. Не лишним также будет запросить у банка справку о погашении обязательств и отсутствии задолженности. Бывают ситуации, когда заемщик полагает, что полностью расплатился с кредитной организацией, а та по-прежнему видит за ним небольшой долг, например, в виде набежавших пени.

Запрашивать свою кредитную историю после выплаты кредита имеет смысл через месяц. За этот срок данные о погашении кредита точно появятся в БКИ. Причем обращаться стоит не в одно, а в несколько крупных бюро кредитных историй, так как каждое из них аккумулирует у себя информацию от разных банков и МФО. Получить информацию о том, в каком именно бюро хранится ваша история, можно также на портале Госуслуг в личном кабинете, зайдя в раздел "Налоги и финансы". Для доступа к данным понадобятся номер паспорта и СНИЛС.

Важно иметь в виду, что БКИ фиксируют любую информацию о заемщике. Имеет значение даже сам факт обращения в банк или МФО, вне зависимости от того, получили вы необходимую сумму или нет. Например, большое количество отказов может насторожить другие кредитные организации.

Чем большую сумму вы запрашиваете, тем тщательнее банк подойдет к проверке вашей истории. В случае с ипотечными кредитами он может внимательно изучить даже сведения 10-летней давности.

Кредитный рейтинг

Для того, чтобы проверить свои шансы на получение заемных средств, можно воспользоваться услугой "кредитный рейтинг". Ее предлагают и ведущие БКИ, и некоторые финансовые организации, в том числе наша платформа. Для этого достаточно подтвердить свою личность на сайте. Вся операция займет буквально нескольких минут.

Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Кредитный рейтинг не является документом, на основании которого банк или МФО принимают решение о выдаче кредита. Однако это хороший индикатор для самого заемщика, чтобы понять, на какие условия он может рассчитывать. Например, имея рейтинг в 690–850 баллов, можно смело обращаться в любую кредитную организацию и даже просить для себя лучшие условия. При среднем рейтинге 650–690 баллов рассчитывать можно, скорее всего, лишь на стандартные условия кредитования. Если балл ниже, у заемщика могут возникнуть проблемы с получением кредита, или условия для него будут не самыми выгодными (меньшая сумма, более высокая процентная ставка и т.п.). 

Если никаких просрочек по ссудам у вас не было, а кредитный рейтинг низкий, необходимо заказать кредитную историю и разобраться с ситуацией. Возможно, какая-то информация, попавшая в БКИ, является недостоверной.

Как улучшить свою кредитную историю

В интернете сейчас можно найти довольно много предложений от различных посредников, которые предлагают улучшить кредитную историю. Делают они это следующим образом: быстро оформляют на вас заем и почти сразу его погашают. Однако сегодня финансовые организации хорошо изучили такие уловки и не попадаются на них.

Впрочем, это не значит, что улучшить кредитную историю невозможно. Нужно доказать, что вы изменились и стали хорошим заемщиком, который не допускает просрочек. Берите небольшие ссуды на тех условиях, которые могут предложить вам кредитные организации, и вовремя гасите их. Каждый выплаченный в установленный срок долг будет плюсом в вашей кредитной истории.

Помните – испортить кредитную историю гораздо проще, чем ее исправить. Поэтому, если у вас возникли финансовые трудности, к примеру, вам задержали зарплату или вы потеряли работу, не тяните время, а сразу обращайтесь в банк или МФО, чтобы совместно найти выход из ситуации. Большинство кредитных организаций охотно идут клиентам на встречу, если видят, что те попали в сложное положение. Также имеет смысл периодически проверять свою кредитную историю, ведь бывают ситуации, когда чужой кредит на вас могут "повесить" в результате действий мошенников, которые обратятся в кредитную организацию от вашего имени. 

13 января 2020, 14:09

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